Coppa Italia, bis Juve Women: archiviata la pratica Chievo. Ora c'è l'Inter

La Juventus di Joe Montemurro si qualifica alla semifinale di Coppa Italia. Le bianconere sono tornate in campo dopo la sconfitta contro il Milan riscattando il passo falso in campionato (1-2). Travolto il Chievo a Vinovo nella sfida di ritorno dei quarti di finale: 3-0. Bissato il risultato dell'andata. Dopo aver concluso il primo tempo sullo 0-0 ci hanno pensato le veterane Bonansea (56'), Caruso (65') e Girelli (93'), entrambe su calcio di rigore, ad archiviare la pratica scaligera. C'è l'Inter sulla strada per la finale. Le nerazzurre hanno rischiato l'eliminazione contro la Sampdoria facendosi rimontare dal 3-0 al 3-4 prima di spuntarla ai rigori dopo l'1-0 dell'andata. L'altra semifinale sarà tra Roma (2-0 al Pomigliano dopo l'8-1 in trasferta dell'andata) e Milan (1-1 contro la Fiorentina dopo il successo per 1-0 fuori casa).