Diretta Fiorentina-Juve Women ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

La Juventus Women affronta un match delicato in trasferta contro la Fiorentina. La squadra di Montemurro deve ritrovare la vittoria dopo la sconfitta interna contro il Milan per non vedere scappare ancora la Roma. Il tecnico delle bianconere in conferenza pre partita si è detto arrabbiato, ma come lo è tutta la squadra per le occasioni sciupate nell'ultimo incontro. La vittoria di Coppa Italia contro il Chievo ha riportato il sorriso, per un attimo perso dopo il fine settimana e ora la sfida contro la viola a Sesto Fiorentino.