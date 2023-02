Juve Women, Caruso e il gol in Nazionale: Montemurro sorride

L' Italia femminile sta giocando l'ultima partita dell' Arnold Clark Cup contro la Corea del Sud , per cercare di salutare il torneo con qualche punto dopo le sconfitte contro Inghilterra e Belgio. Manifestazione che serrvirà al ct Milena Bartolini soprattutto per capire chi tra le giocatrici sarà pronta per il Mondiale: "Il gruppo si sta definendo, ma c'è sempre la possibilità di qualche ingresso" - ha detto nel pre partita.

Juve Women, Caruso è una certezza

L'allenatore della Juventus Women è fresco di panchina d'oro e in queste due settimane ha avuto il tempo di perfezionare l'operazione rimonta in campionato. La sosta delle Nazionale ha regalato qualche soddisfazione al tecnico, come il gol di Caruso segnato contro la Corea del Sud. Di certo non è una sopresa, infatti la calciatrice è tra le più presenti sia in azzurro sia in bianconero, nonostante la sua giovane età.