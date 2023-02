Serie A femminile: Inter show contro la Fiorentina, il Sassuolo torna alla vittoria

La 18^ giornata della Serie A femminile ha preso il via con il big match tra Inter e Fiorentina, valido per le zone alte di classifica. Le nerazzurre hanno conquistato i tre punti e sono saliti al terzo posto. Vittoria anche per il Sassuolo contro il Pomigliano, anche se la distanza delle neroverdi dalla zona playoff resta molto ampia. Domani in campo anche la capolista Roma e la Juventus di Montemurro.