Juve Women, altra vittoria: Bonansea e Girelli in gol col Parma

La Juventus Women vince contro il Parma e resta in scia della Roma, anch'essa ha conquistato i tre punti contro la Sampdoria. Le ragazze di Montemurro riescono a regolare le emiliane e tenersi anche a debita distanza dall'Inter, vittoriosa nelle sfide del sabato. Oltre alle giallorosse e le bianconere in campo anche il Milan che ha vinto per 0-4 sul campo del Como.