Diretta Inter-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

In campo la prima delle partite tra Inter e Juventus di questo periodo . Al Konami Center di Milano sarà match di Coppa Italia femminile con le nerazzurre di Guarino contro le bianconere di Montemurro . Alle ore 14:30 il primo atto della doppia sfida tra le due squadre. Una match sentito perché si tratta sempre di un derby d'Italia e in palio c'è l'accesso alla finale di Coppa. Il ritorno è previsto tra una settimana a Vinovo.

Inter-Juventus Women, dove vederla

La sfida tra Inter e Juventus Women, in campo ale 14:3o al Konami Center di Milano, sarà visibile in chiaro su La7, oltre ai canali dedicati di Juve e Inter Tv, scaricabili anche in app su pc, smartphone e tablet.

Inter-Juventus Women, le probabili formazioni

Inter: Piazza; Van der Gragt, Alborghetti, Fordos; Thøgersen, Mihashi, Lang, Merlo; Chawinga, Polli, Pandini. All. Guarino

Juventus: Peyraud-Magnin; Gama, Salvai, Sembrant, Lenzini; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Beerensteyn, Girelli, Bonansea. All. Montemurro

Arbitro: Crezzini