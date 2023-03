Coppa Italia Women, il Milan di Ganz piega la Roma nella gara d'andata

Si è conclusa la due giorni di Coppa Italia per quanto riguarda il calcio femminile. Dopo la partita di sabato 4 marzo pareggiata tra Inter e Juventus al Konami Center di Milano , è toccato a Milan e Roma scendere in campo. Favori del pronostisco per le giallorosse, capoliste della Serie A, ma risultato ribaltato sul campo dalla squadra di Ganz .

Milan-Roma, Piemonte decide la sfida di Coppa Italia

Partita molto equilibrata quella tra il Milan e la Roma Women. Risultato sempre in bilico dall'inizio alla fine, con le rossonere a sbloccarla a fine primo tempo. E' Martina Piemonte brava a depositare in rete e trovare il vantaggio, capitalizzando al meglio l'assist di Dubcovà. Nella ripresa la Roma cerca disperatamente il pari, ma la squadra di Ganz si chiude bene e prova a creare qualche pericolo dalle parti dell'area giallorossa. L'andata termina con l'1-0 per il Milan e il discorso promozione che si sposta più verso le rossonere che avranno al ritorno la possibilità del doppio risultato. Roma che in casa potrà soltanto vincere per provare a ribaltare il risultato e raggiungere la finale di Coppa Italia.