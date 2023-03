Juve Women, Rosucci ringrazia e carica: "Pensate alla squadra, ce la faccio da sola"

Contro il Parma, Martina Rosucci ha rimediato la rottura del legamento crociato. Un brutto infortunio che l'ha costretta a terminare la stagione in anticipo nel suo momento migliore. Le bianconere sono in lotta su due fronti: in Coppa Italia hanno pareggiato il match d'andata contro l'Inter, mentre in campionato sono focalizzate a fare bene in vista della Poule Scudetto. La giocatrice ha ricevuto tanti messaggi sui social e lei ha risposto con personalità.