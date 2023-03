Juve Women, riecco Nilden: la svedese in gruppo dopo l'infortunio

La Juventus Women sta preparanto la sfida di ritorno contro l'Inter di Coppa Italia dopo l'1-1 dell'andata al Konami Center di Milano. Le ragazze di Montemurro stanno lavorando in vista della gara in programma per sabato 11 marzo. L'allenatore può sorridere perché in gruppo è tornata anche la svedese Amanda Nilden dopo un lungo infortunio.