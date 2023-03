Diretta Juve-Inter Women ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

A distanza di una settimana dalla partita pareggiata 1-1 al Konami Center di Milano, la Juventus di Montemurro è pronta a tornare in campo a Vinovo contro l'Inter. Le bianconere davanti a una cornice di pubblico importante, sarà infatti sold out il centro sportivo, si giocano l'accesso alla finalissima. In campo alle ore 14:30, la gara promette spettacolo visto anche come si è sviluppata quella dell'andata. Le ragazze, come detto anche da Montemurro in conferenza, hanno lavorato bene durante la settimana e le motivazioni non mancano.