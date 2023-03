Coppa Italia, Juve Women in finale: il gol di Beerensteyn elimina l'Inter

La Juventus Women batte per 2 a 1 l'Inter e vola in finale di Coppa Italia . Il match contro le nerazzurre è stato per lunghi tratti molto equilibrato, con la gara che si è prolungata ai supplementari dopo l'1 a 1 dei primi novanata minuti (stesso risultato dell'andata). Le bianconere affronteranno la Roma che nel pomeriggio ha superato per 3 a 1 il Milan.

Juve Women in finale: Beerensteyn fa esultare le bianconere

La Juve ha approcciato benissimo al match con un pressing offensivo e nella metà campo avversaria. Dopo appena tre minute le bianconere sono passate in vantaggio grazie al gol di Gunnarsdottir, che di testa ha sfruttato perfettamente il bel cross di Lenzini. Nei primi venti minuti le ragazze di Montemurro sono padrone del campo e sfiorano il raddoppio con Beerensteyn che brucia in velocità la difesa nerazzurra, ma a tu per tu col portiere sbaglia clamorosamente. L'olandese anche nel secondo tempo sciupa una grandissima palla gol, spedendo ancora una volta fuori dalla porta difesa da Piazza. A circa dieci minuti dal termine arriva la beffa con il pareggio dell'Inter: malinteso tra Pedersen e Sembrant dentro l'area di rigore, ne approfitta Chawinga che va a segno. Ai supplementari però la Juve alza nuovamente il braicentro e questa volta Beerensteyn non sbaglia e segna un gran gol, dopo aver saltato due avversarie. Le Women volano così in finale dove incontreranno la Roma.

Roma-Milan 3-1, giallorosse in finale

Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di andata, la Roma ribalta il match vincendo 3-1 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, con il gol di Losada arrivato addirittura all'undicesimo minuto di recupero. Rete che ha evitato i supplementari.