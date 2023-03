Rinaldi, tumore e rinnovo: "La Ternana mi ha fatto piangere"

L'operazione per un tumore al naso e il rinnovo di contrattao. La Ternana Women è stata vicina alla propria calciatrice Deborah Savlatori Rinaldi . La stessa calciatrice aveva annunciato del problema alla squadra e alla società pur continuando ad allenarsi, almeno per i primi giorni. Un messaggio arrivato dritto al cuore, quello delle compagne, rimaste in silenzio, e della stessa società neroverde.

Ternana Women, il messaggio di Rinaldi

"Quella mattina (il 20 febbraio), dopo l'allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere". Inizia così il messaggio della calciatrice Rinaldi che racconta come la società le ha voluto dimostrare affetto e vicinanza in un momento particolare e difficile della sua vita. Un rinnovo di un anno per la prossima stagione. L'operazione è andata a buon fine e questa è la notizia più bella, ma ora c'è il periodo di ripresa: "Sarà un periodo difficile, fatto di pochissimi sforzi, lentezza, pazienza, mal di testa, radioterapia, controlli e visite". Dalle battaglie in campo a quelle per la vita, ma Rinaldi non sarà mai sola in questo percorso e la Ternana in questo ha vinto. Differenze rispetto quanto successo qualche mese fa ad Alice Pignagnoli o a Sara Bjork Gunnarsdottir della Juventus.