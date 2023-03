Juve Women, infortunio Rosucci: il commovente post social

Juventus Women, il post di Martina Rosucci

Questo il posto pubblicato dalla giocatrice della Juve su Instagram: "In un solo istante può cambiare tutto. Mi guardavo in giro in questi giorni e pensavo “quante volte siamo tristi o arrabbiati senza un reale motivo per esserlo?” Pensateci. Scoviamola più spesso la felicità… è nascosta nella semplicità del quotidiano (di cui personalmente sono innamorata) che spesso non siamo in grado di apprezzare…Per soffrire abbiamo un sacco di tempo… ma per essere felici il tempo non basta mai. Non perdiamolo con motivi inutili…"