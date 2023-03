Juve Women, Montemurro: la poule scudetto, il Milan, Rosucci e Nilden

L'infortunio di Rosucci e la Poule scudetto

L'allenatore ha rivolto un pensiero a Martina Rosucci, operata a Lione dopo la lesione del legamento crociato: "L'intervento è riuscito con successo. Sappiamo che vorrebbe stare con noi. Ma è importante che faccia il percorso giusto. Lei vuole stare con il gruppo. È importante per noi. La cosa fondamentale è che Martina sa che siamo con lei nel percorso di recupero". Poi sul recupero di Nilden: "Abbiamo molta fiducia in lei anche per il futuro, sono contento che sia rimasta nel nostro progetto. Amanda è a disposizione per domani. Ci siamo allenati bene e il gruppo è a disposizione. Sappiamo che il Milan ci ha preso sei punti quest'anno ma siamo pronti per l'approccio di questa partita". Montemurro ha poi analizzato propio la poule scudetto: "È una cosa nuova anche per me, perché è diverso dai playoff che ho fatto in Australia o quelli che si fanno in America. È tutto un altro approccio, la squadra che avrà la forza e le freschezza mentale sarà quella che farà un buon finale di campionato. Abbiamo più opportunità di vedere le squadre più forti per mostrare la forza del calcio femminile italiano".

Il Milan, la Roma e il messaggio ai tifosi

Montemurro ha parlato del Milan, prossimo avversario nella poule scudetto, parlando anche degli ultimi precedenti: "L'ultima partita contro di loro è stata difficile, abbiamo avuto il rigore e l’espulsione di Boattin. Soprattutto in quella gara abbiamo perso un po’ di personalità, lasciando giocare il Milan". L'allenatore non ha dubbi sulla favorita: "La Roma merita di essere lì per quello che ha fatto. Hanno un bel gap e solo loro possono perdere questo playoff. Ma secondo me non è finita e ci sarà ancora molto da fare". Poi un messaggio per i tifosi: "Voglio ringraziare i fans di tutto il mondo. È un orgoglio indossare questi colori e le ragazze lo fanno per i tifosi. A volte ci saranno momenti meno belli e i tifosi ci stanno sempre vicini e voglio ringraziarli".