Champions Donne, Roma ko contro il Barcellona. Vince anche il Bayern

La Roma Women cade in casa contro il Barcellona davanti a quasi 40.000 spettatori (record italiano per il calcio femminile). La squadra di mister Spugna parte timorosa e per tutto il primo tempo è in totale balia degli avversari che trovano la rete del vantaggio grazie a Parralluelo. La ripresa si apre nella stessa maniera con le blaugrana che sfiorano più volte il raddoppio con Asisat Oshoala. La Roma prende coraggio nella seconda metà della ripresa, quando sfiora per ben due volte il pari, prima con Haavi e poi con Giacinti. Il match di ritorno si giocherà tra una settimana al Camp Nou. Nell'altra gara dei quarti, il Bayern si è imposto in casa contro l'Arsenal: decisiva la rete della Schuller al 39° minuto del primo tempo.