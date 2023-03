Champions Donne, vincono Chelsea e Wolfsburg: Lione e Psg ko in casa

Due vittorie esterne ed entrambe per 1-0 nelle due partite di giornata della Champions League femminile, valide per l'andata dei quarti di finale. Le gare di ritorno sono in programma tra sette giorni. Il Chelsea ha vinto 1-0 sul campo del Lione grazie alla rete di Reiten al 28' minuto di gioco del primo tempo mentre, nell'altra partita, le ragazze del Wolfsburg sono riuscite ad espugnare il Parco dei Principi di Parigi battendo il Psg, in 10 dal 61' per l'espulsione di De Almeida, con il gol decisivo di Janssen su calcio di rigore.