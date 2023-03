Roma, la follia intelligente e la voglia di impresa a Barcellona

TORINO - «Servirà avere una follia intelligente. Perché bisogna essere folli per fare un’impresa, ma anche avere testa per gestire i momenti complicati della gara perché ci saranno, come all’andata. Se riusciremo nell’impresa sarà perché avremo messo in campo sia la follia, sia l’intelligenza». Alessandro Spugna suona la carica nella conferenza della vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona. Davanti a lui si staglia, monumentale, il Camp Nou, un tempio che non ha bisogno di presentazioni e dove domani le sue ragazze cercheranno di ribaltare lo 0-1 dell’Olimpico di sette giorni fa. «Dovremo avere maggiore coraggio nella gestione della palla e nel mantenere il possesso, ossia fare quello che facciamo bene in campionato: servirà una partita di grande intensità e sacrificio, perché tutte dovranno difendere e poi tutte dovranno contrattaccare. Sarà importante riuscire a fare gol, portarsi in vantaggio potrebbe essere determinante e, in generale a livello tattico, riuscire a recuperare la palla più avanti, per avere più tempo per ricostruire la manovra».