Agata Centasso, testata e occhio nero sui social: cosa è successo

VENEZIA - "Testa-ta alla prossima". Sceglie l'ironia, sul proprio account Twitter, Agata Isabella Centasso, calciatrice del Venezia Calcio 1985, formazione attualmente quarta in classifica nel girone B del campionato di Serie C femminile. Molto popolare sui social, per la sua simpatia oltre che per la sua indiscutibile bellezza, ma anche in tv, essendo intervenuta più volte in trasmissioni di calciomercato in onda su Sky, la centrocampista classe 1990 ha spaventato tutti dopo un terribile scontro di gioco durante il derby, poi perso di misura, contro il Portogruaro.