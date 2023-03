Juve Women, Salvai e Pedersen nel club dei 100: le loro maglie al J Museum

Traguardo importante in casa Juventus Women per Cecilia Salvai e Sofie Junge Pedersen. Le due calciatrici avendo raggiunto quota cento presenze col club hanno vissuto una giornata davvero speciale. Infatti, sono state al museo bianconero per consegnare le rispettive maglie da gioco della partita in cui hanno raggiunto la 100esima presenza. Per Salvai nel match du Supercoppa del 5 novembre 2022 e Pedersen, invece, contro l'Inter il 3 dicembre 2022. Insieme a loro erano presenti anche l'Amministratore Delegato Maurizio Scanavino, il Chief Football Officer Francesco Calvo, Stefano Braghin, Direttore della squadra femminile, e Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum.