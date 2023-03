Women’s Champions League, Roma ko ai quarti: manita Barcellona

Niente da fare per la Roma femminile di Alessandro Spugna contro il Barcellona. Dopo il match valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League, terminato con il successo blaugrana all’Olimpico grazie al gol di Paralluelo, le spagnole si sono imposte anche in casa. Il match al Camp Nou è stato senza storia: la squadra di Giraldez ha sbloccato il risultato all'11' con Rolfo per poi raddoppiare al 33' con Mapi Leon. Il match e il discorso qualificazione vengono poi archiviati al 47' nuovamente grazie a Rolfo, che chiude il primo tempo con una doppietta. Nella seconda frazione di gioco le blaugrana dilagano con Oshoala e Guijarro a cui risponde la giallorossa Serturini per il 5-1 finale. Il Barcellona ora affronterà in semifinale la vincente tra Lione e Chelsea, con la prima sfida vinta dalle inglesi in Francia per 1-0.