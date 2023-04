Caruso, la Juve Women e il vizio del gol: l'Italia e il sogno Champions

Da Roma e Torino. Un viaggio non proprio dietro l'angolo e soprattutto una distanza considerevole. Non sarebbe nemmeno così complicato se non avessi 17 anni e sei nel pieno della vita scolastica. Arianna Caruso ha vissuto in prima persona questo momento, perché a quell'età le è arrivata la chiamata della Juventus . Impossibile non notarla vista anche la sua precocità nel mondo del calcio. Gli esordi con la Roma e la voglia di spiccare il volo. Lei, grazie anche all'aiuto dei suoi genitori, questo salto l'ha fatto e con le Women è diventata sin da subito perno centrale del progetto bianconero.

Juventus, la storia di Caruso

Il pallone è diventato sin da subito il migliore amico di Arianna Caruso. A scuola giocava quando poteva, soprattutto nell'intervallo, e contro gli amici maschi. Un ottimo modo per misurarsi e crescere. Dai campetti alla Roma, la classe '99 ha saputo sin da subito ritagliarsi uno spazio importante. Un anno alla Res Roma prima di fare il grande salto. A 15 anni l'esordio in Serie A con le giallorosse e a dicembre, poco dopo averne compiuti sedici, la prima rete contro il Tavagnacco. Centrocampista duttile e in grado di fare la doppia fase. Tecnica, qualità e grinta: può giocare regista o mezzala, avendo anche ottime doti d'inserimento.

Un mix di doti che la portano sotto i riflettori. Da Torino si accorgono di lei e la chiamata non tarda ad arrivare. Un viaggio organizzato, la gita la museo bianconero e la paura di lasciare casa. Diciasette anni e dover cambiare vita non è una scelta da tutti i giorni. Lasciare famiglia e affetti non è proprio semplice, ma grazie ai genitori e alla Juventus che le ha permesso di avere tutto a disposizione, il sì non è stato poi così difficile da pronunciare. Giovane, ma già esperta per la Serie A e le bianconere la mettono subito come perno della squadra. Gli scudetti vinti da protagonista ne sono la riprova e la sua voglia di crescere non si è certo fermata. E per capirlo basta dare uno sguardo ai numeri...