Italia Women-Austria U19 1-2, non basta Pfattner: finisce il sogno Europeo

Niente da fare per l'Italia Women U19, che contro l'Austria ha perso 1-2 e non ha ottenuto così il pass per la qualificazione finale all'Europeo di categoria in Belgio (riservato solo alle prime dei gironi), che si giocherà dal 18 al 30 luglio. Le azzurre avevano bisogno di una vittoria. Prima di questo match la classifica vedeva le due nazionali appaiate a sei punti, ma con una differenza rete favorevole alle biancorosse (+8 contro +7).