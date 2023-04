Juve Women, Sara Gama supera l'esame da direttore sportivo

Sara Gama ha superato l'esame per ricevere l'abilitazione al ruolo di direttore sportivo . La giocatrice della Juventus Women ha sostenuto la prova il 2 marzo ed oggi 13 aprile 2023 sono stati comunicati tutti i risultati. Un'altra buona notizia per il capitano bianconero, che nelle scorse settimane è tornato a vestire anche la maglia della Nazionale.

Juve Women, Sara Game riveste azzurro e studia da direttore sportivo

"Non si smette mai di imparare" - Sara Gama è la perfetta rappresentazione di questa frase. La giocatrice ha già pensato al suo prossimo futuro dopo il calcio, studiando da direttore sportivo. Una figura che al giorno d'oggi sta assumendo un ruolo ancora più importante in Europa. La bianconera ha rivestito nuovamente i colori azzurri contro la Colombia ed ora è pronta ad un finale di stagione da protagonista con la Juventus Women. E con un'abilitazione in più.