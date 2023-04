Women, Juve-Fiorentina da impazzire: Montemurro da 0-3 vince 4-3!

Juve Women, shock e rimonta contro la Fiorentina

Le bianconere approcciano male al match e dopo appena 18 minuti vanno sotto: cross da sinistra di Hammarllund per Catena che in torsione di testa batte Peyraud-Magnin. Al 34' Zamanian trova l'angol e porta la Fiorentina sullo 0-2. Le ragazze di Panico calano il tris sul finire del primo tempo con Breitner. Terza rete che sveglia la Juve, che dopo qualche giro d'orologio accorcia le distanze con Girelli. Nella ripresa gioca meglio la squadra di Montemurro che al 58' va in gol con Beerensteyn, che rientra sul destro e fulmina una Baldi non irreprensibile sul suo palo. Bonansea al 63' completa la rimonta con un bel destro da fuori. Girelli sfiora poi il 4-3: l'attaccante colpisce il palo di testa. Ma ci pensa Grosso a segnare la rete del definitivo 4 a 3.