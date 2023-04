Roma-Juve Women, sputi e insulti: la Procura federale apre un’indagine

La Procura della federcalcio - come riportato dall'ANSA - ha aperto un'indagine sugli episodi accaduti al "Tre Fontane" durante e al termine del match tra Juventus Women e Roma, vinto 3 a 2 dalle giallorosse. Un gruppo di tifosi avrebbe "riempito di sputi e insulti" Joe Montemurro, tecnico bianconero. La giocatrice Rosucci, assente per infortunio, ha denunciato l'accaduto sui social, parlando anche di offese nei confronti delle compagne di squadra: "La violenza anche quando verbale va denunciata!!! Magari non la si riuscirà mai a combattere fino in fondo, ma stare zitta davanti a questo o ignorarlo mi farebbe solo sentire parte di questo schifo".