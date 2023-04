Juve Women, Montemurro: “Poco carattere, forse è colpa mia”

Milan-Juventus Women, le dichiarazioni di Montemurro

Queste le dichiarazioni dell'allenatore al termine del match: "Abbiamo preso 9 gol in tre partite anche per mancanza di carattere. Non so se non ci sono motivazioni, se non c’è concentrazione o se è colpa mia. Ho tante emozioni, non so. Devo valutare, provo tante cose strane. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, abbiamo controllato la situazione, così come negli ultimi 30 minuti. Ma non basta fare il nostro gioco, magari c’è qualcosa mentale. Non so. Valutiamo le cose di oggi. Poi penseremo all’Inter e cercheremo di fare una prestazione ai nostri livelli. Siamo un club con standard molto alti che ora si sono abbassati".