Diretta Juve-Roma Women ore 16.30: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

Ancora una volta Juventus contro Roma . Nel calcio femminile è il momento di affrontare l'ultimo atto della stagione in Coppa Italia e all'Arechi bianconere e giallorosse si giocheranno un altro trofeo. Dopo la lotta spalla a spalla in campionato per lo scudetto, vinto dalla ragazze di Spugna, ora è tempo di capire chi invece solleverà la coppa Nazionale. Le bianconere vogliono prendersi una rivincita dopo la Serie A .

Juventus-Roma Women, dove vederla

Alle ore 16:30 scenderanno in campo la Juventus Women e la Roma per la finale di Coppa Italia. La gara sarà visibile su La7 in chiaro oppure si potrà vedere su Dazn o Timvision anche sulle rispettive app scaricabili su pc, tablet e smartphone. In alternativa anche su Juventus Tv oppure con la diretta sul nostro sito.

Juventus-Roma Women, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3) Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro