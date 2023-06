Agata Centasso tra foto sexy e frasi mai dette: il chiarimento social

Agata Isabella Centasso , calciatrice del Venezia Calcio, è stata protagonista, suo malgrado, di un recente servizio del tabloid inglese The Sun, che ha messo in evidenza la sua femminilità (mostrata anche in tante foto condivise dalla sportiva sui suoi account social), ma ha anche riportato in maniera distorta alcuni virgolettati attribuiti all'atleta.

Agata Centasso: dal calcio al Sun

L'articolo del The Sun dedicato alla Centasso ha suscitato disappunto nella calciatrice, che ha smentito quanto scritto. "Sono la calciatrice più bella d'Italia", così ha titolato il tabloid, alterando una frase scritta in un'altra notizia dove Agata veniva definita (e quindi non si autodefiniva) la "calciatrice più bella d'Italia". Altra dichiarazione sotto la lente di ingrandimento perché travisata e distorta è: "Non smetterò di pubblicare foto sexy in bikini se questo aiuta a far crescere il calcio femminile". La Centasso è intervenuta direttamente, tramite social, per chiarire lo spiacevole episodio. A pagina due riportiamo il suo post integrale.