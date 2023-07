Mondiali femminili, scoppia il primo caso: tutta colpa di una foto a Ibiza

Ma a rubare la scena alla partita stessa, è un episodio accaduto prima del fischio d'inizio. Protagoniste due calciatrici: Ruesha Littlejohn e Caitlin Foord.

Mondiale femminile: niente saluto, poi lo scontro

Littlejohn, centrocampista irlandese, nel momento in cui le due Nazionali si stavano dando la mano prima dell'avvio della gara, ha deciso di non salutare Foord, centrocampista australiana, tirando indietro la propria. Dietro il gesto ci sarebbe una motiviazione riguardante la sfera personale delle due calciatrici. Secondo quanto riportato dai tabloid, infatti, Littlejohn sarebbe stata fidanzata con la connazionale, nonché capitana biancoverde, McCabe. Una relazione durata 7 anni, ma improvvisamente interrotta. In una intervista rilasciata di recente, la centrocampista irlandese, in forza all'Aston Villa, avrebbe rivelato la rottura con la storica compagna, calciatrice dell'Arsenal. Nei Gunners gioca anche Foord, che secondo i rumors sarebbe stata una delle cause della rottura, nonostante le smentite. La foto di McCabe e Foord insieme ad Ibizia durante le vacanze, non sarebbe stata presa bene da Littlejohn: di qui il mancato saluto. Una tensione palpabile e che è sfociata in uno scontro nel post partita che sarebbe potuto degenerare senza l'intervento delle altre calciatrici.