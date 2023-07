Rosucci: "La Juve è un sogno realizzato, in futuro vorrei allenare"

Rosucci ha spiegato: "Sono di Torino, sono una tifosa della Juventus. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei potuto desiderare di vivere ciò che ho vissuto e sto vivendo".

Juve Women, Rosucci: "La prima vittoria in Serie A il ricordo più bello"

In via di recupero dall'infortunio dopo la lesione parziale al legamente crociato anterioriore del ginocchio destro, che l'ha costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico, costretta a saltare la Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda, Rosucci (che ha dato il benvenuto in casa Juve a Weah) non vede l'ora di tornare in campo. Intanto, ha riavvolto il nastro dei ricordi a tinte bianconere: "La prima vittoria in Serie A con la Juventus è stata l'emozione più grande che ho vissuto con questo club. Giocavamo contro il Brescia".