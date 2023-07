Italia-Argentina, Bertolini e Girelli: "Varrà la pena alzarsi presto"

Tutto pronto per Argentina-Italia . Domani 24 luglio, alle 8 italiane, le azzurre debutteranno nel Mondiale Femminile 2023 scendendo in campo all’ Eden Park di Auckland davanti a ventiduemila spettatori.

“Questo torneo deve dare continuità al nostro processo di crescita. È un percorso intrapreso nel 2019, il nostro è un movimento ancora giovane ed è importante fare bene per avvicinare sempre più gente al calcio femminile" ha aggiunto e concluso Bertolini .

Il commissario tecnico della Nazionale ha spiegato: “Mi aspetto una partita molto difficile. L'Argentina ha calciatrici brave tecnicamente e caratterialmente sono molto forti. L’importante sarà l’atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità. Negli ultimi allenamenti abbiamo trovato alcuni accorgimenti per affrontare e mettere in difficoltà le nostre avversarie. Dovremo essere pragmatiche ed essenziali, cercando di fare sempre la cosa migliore e la cosa più semplice, soprattutto sotto porta. L’aspetto emotivo incide molto in queste partite ed è quindi meglio giocare con semplicità”.

Alla vigilia della gara valida per la prima gironata del gruppo G hanno parlato in conferenza stampa Milena Bertolini e Cristiana Girelli .

Mondiale Femminine, Italia-Argentina: Girelli indica la strada

A fare eco alla Bertolini è capitan Cristiana Girelli: “Mi aspetto che la squadra faccia vedere quanto mostrato nell’ultimo mese di preparazione. Siamo tutte molto concentrate, ognuna di noi sa benissimo cosa vuol dire essere qui, c’è grande consapevolezza. In questi anni ho vinto con squadre che, prima di qualunque altra qualità, erano un gruppo vero. Il Mondiale 2019 ne è l’esempio più lampante, non c’erano 11 calciatrici ma 23, chi andava in panchina era sempre accanto a noi. Mi aspetto di ritrovare questo spirito perché credo sia fondamentale”.

“Il nostro è un girone tosto e questa è una competizione altamente competitiva. Quello di domani sarà un match molto importante, anche se non decisivo. Affronteremo una squadra sudamericana, consociamo il loro carattere e la loro intensità, che abbinata alla tecnica può essere un’arma pericolosissima. Sarà una gara difficile anche dal punto di vista del temperamento, ma ci stiamo preparando bene e speriamo di affrontarla nel modo migliore. Un appello ai tifosi? Seguiteci, so che sarà dura svegliarsi presto ma faremo in modo che ne valga la pena” ha concluso l'attaccante della Juventus Women.