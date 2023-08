Calcio femminile, Freedom ripescata in Serie B

La vertiginosa ascesa della Freedom prosegue. La società cuneese di calcio femminile, nata nell'estate di due anni fa soltanto e partita dal gradino più basso dell'Eccellenza, vivrà infatti la prossima stagione in Serie B. «Come da comunicato ufficiale della Figc del 10 agosto 2023 - recita una nota del club - la domanda presentata ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie B è stata accolta favorevolmente, pertanto la Freedom FC visti i risultati raggiunti è stata meritatamente ammessa al campionato di Serie B femminile 2023/2024 soddisfando tutti i requisiti richiesti». Dall'Eccellenza alla Serie C, dalla Serie C alla Serie B: la scalata continua...