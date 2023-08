Wiegman, che storia: dall'Olanda alla possibile successione di Southgate

Si tagliava i capelli per sembrare un uomo e poter giocare a calcio negli anni in cui era vietato, ha scoperto l’amore per il calcio crescendo in Olanda dove ha vinto di tutto e di più con l’ADO den Haag e i Paesi Bassi, ha bissato il trionfo nell’Europeo femminile del 2017 con quello nel 2022 con la sua Inghilterra e può diventare il nuovo ct della nazionale maschile.

In Inghilterra è Sarina Wiegman mania: la star del momento, colei che è riuscita a portare sul tetto d’Europa i “Tre Leoni” ed è a un passo da issarli su quello del mondo (domenica 20 agosto alle 12 ore italiane la finale contro la Spagna). La manager che ha fatto meglio, con i dovuti termini di paragone, di suoi illustri predecessori dell’altro sesso con la selezione maschile: inglesi e non (vedi Fabio Capello). Inghilterra, è Wiegman mania Battuta in finale a Wembley dall’Italia nel 2021 agli Europei, con il tabù dell’unica Coppa del Mondo vinta in casa nel 1966, la culla del football intercontinentale non avrebbe paura di sperimentare. La panchina di Gareth Southgate non è al momento in discussione, il ct è fresco di rinnovo, ma secondo quanto ha rivelato il “The Guardian”, la Football Association (la Federcalcio britannica) potrebbe affidare la panchina della Nazionale maschile alla Wiegman che, intanto, prepara la finale della kermesse in Australia e Nuova Zelanda per riscattare il secondo posto nel 2019 con l’Olanda.

L'apertura della FA: "Successore Southgate? La persona migliore" L'amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, avrebbe aperto a questa posibilità: "Siamo alla ricerca della persona migliore per il lavoro quando si cercherà un successore di Southgate, il cui contratto scade alla fine del prossimo anno sia che si tratti di un uomo sia di una donna.Scegliamo la persona migliore per il lavoro. Se quella persona migliore è una donna, allora perché no?". L'Inghilterra (intera) resta alla finestra.

