Diretta Juve Women-Eintracht ore 13: dove vederla in tv e streaming

Dopo il tennistico 6-0 contro l'Okzhetpes, ora la Juventus Women affronterà l'Eintracht Francoforte nella finale del Mini Tournament per accedere alla seconda fasa preliminare della Champions League, dove si giocherà per conquistarsi il pass per i gironi. Le tedesche arrivano da un 1-0 al termine di un match equilibrato contro lo Slovacko. Sarà una sfida da dentro fuori per le ragazze di Montemurro, che non possono sbagliare per coltivare il sogno europeo.