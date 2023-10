Sylla denuncia razzismo: "Mi ha detto neg** di m***a". Inchiesta Figc

Il racconto di Awa Sylla

"Dopo un aver subito contrasto io e l'autrice del fallo ci siamo scambiate due parole, senza insulti ma solo per chiarire, ad un certo punto interviene una sua compagna che dal nulla mi esclama a gran voce 'stai zitta negra di m... - prosegue - Quella frase mi ha fatto veramente male, oltretutto dietro di me c'era l'arbitro a cui ho rivolto lo sguardo e gli ho chiesto se avesse sentito, ma lui mi ha risposto di no e che ne avremmo parlato a fine partita. Ovviamente tutto ciò non è avvenuto, anche perchè è stato assalito da numerosi insulti anche dopo il rientro negli spogliatoi e non sono più riuscita ad avere un confronto con lui. Io spero vivamente che segnali questo comportamento estremamente antisportivo e razzista che ho subito, perché non è possibile sentirsi denigrare per il colore della pelle o per qualsiasi altro motivo. È inaccettabile ed esorto la federazione a prendere dei provvedimenti".

L'intervento del ministro Abodi

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha commentato così l'episodio: "Il razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio, in un impianto sportivo. In merito all'episodio denunciato dalla calciatrice Awa Sylla, sono sicuro che saranno accertati in tempi brevissimi i fatti e prese le conseguenti e adeguate decisioni. Certe parole, certe frasi, nel 2023 non possono più essere tollerate - aggiunge - Bene ha fatto l'Alessandria calcio femminile a denunciare l'accaduto e la procura Figc che, tempestivamente, ha aperto un'indagine e ascolterà l'atleta nelle prossime ore - ha aggiunto - Per sconfiggere questa piaga sociale è fondamentale la collaborazione con gli organismi competenti perché possa essere maggiormente sviluppato il fattore di alfabetizzazione civico e si prendano le misure necessarie per contrastare un fenomeno ancora presente, troppo spesso, nello sport e non solo".