La Champions League femminile su Dazn. Giovedì c'è Roma-Ajax

TORINO - La stagione 2023/2024 della Uefa Women's Champions League è ufficialmente cominciata e tutte le partite della fase a gironi sono disponibili su Dazn, anche per quest’anno broadcaster globale del campionato, e sul canale YouTube dedicato. Il primo match day della fase dei gironi si è concluso non senza colpi di scena, come il gol di Manuela Giugliano ai tempi supplementari, che ha permesso all’AS Roma di conquistare un pareggio con il Bayern Monaco. Anche la sfida tra Real Madrid e Chelsea ha attirato non poche attenzioni, in particolare a causa del rigore assegnato al Madrid per un presunto fallo di Flaming rivelatosi poi regolare. Durante questa giornata, il Barcellona ha totalizzato il 9 a 0 sul Benfica, con una partita eccellente, durante la quale il calcio d'angolo di Oshoala è stato il fiore all'occhiello di una splendida serie di gol.