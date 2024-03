Juve Women, poker contro la Fiorentina: tripletta Echegini

La Juve Women cala il poker contro la Fiorentina nella terza giornata di Poule Scudetto. Le bianconere blindano così il secondo posto e tengono le viola a otto punti di distanza e con una partita in meno, ancora da disputare. Protagonista del match Echegini autrice di una meravigliosa tripletta.

Juventus-Fiorentina, il racconto del match

La Juventus mette in campo tutta la sua qualità e la differenza con la Fiorentina si nota sin dai primi minuti. Al 10' le bianconere passano in vantaggio con Grosso con un gran mancino dal limite dell’area che si infila sotto l’incrocio. Dopo appena tre minuti inizia lo show di Echegini, che con un inserimento puntuale sfrutta alla perfezione l'assist di Beerensteyn. Nella ripresa il copione non cambia e la nigeriana al 55' cala il tris: conclusione col destro dal limite, deviazione decisiva di Georgieva e pallone che si infila nell’angolino. Al 63' le ragazze di Zappella accendo la playstation, Girelli con un velo libera Boattin che a sua volta trova Echegini che sigla la tripletta personale.