Il 3-4-3 della Juve e Alisha: l'idea di Canzi sulla Lehmann e l'indizio

Oltre la popolarità e i followers… c’è di più? L’approdo di Alisha Lehmann in bianconero è già diventato il primo tormentone dell’estate 2024. Certamente il profilo più mediatico della storia delle Women, certamente il primo ad arrivare a Torino in un “pacchetto” qual è quello dell’operazione Douglas Luiz. Certamente anche un nome fuori budget e fuori profili indicati da Braghin quando, in primavera, è stato interrogato sul mercato estivo: «Ci muoveremo su tre tipologie di profili: almeno una giocatrice rientrerà dal prestito (Beccari, fatto, ndr). Poi dovremo essere bravi a individuare giovani straniere pronte a sbocciare, come successo con Grosso, e nuovi innesti d’esperienza in cerca di riscatto, a cui dare nuovi stimoli per rilanciarsi, come accaduto per Peyraud-Magnin». Così aveva parlato il direttore.