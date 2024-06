Montemurro, il dopo Juventus è da Champions League: è il nuovo tecnico del Lione

La nota del Lione

"Originario dell’Australia, Joe Montemurro arriva da un’esperienza di 3 anni alla guida della Juventus Women, con la quale ha avuto un successo immediato e clamoroso. Nel 2021/22, alla sua prima stagione, vince il campionato, la Coppa e la Supercoppa, realizzando così una tripletta storica. Joe Montemurro vince un totale di 5 trofei e fa brillare il club italiano sulla scena europea, tra cui un quarto di finale di Women’s Champions League contro l’OL nel marzo 2022. Titolare della licenza UEFA Pro, ha precedentemente guidato squadre giovanili in Australia ma soprattutto la squadra femminile dell’Arsenal per 4 stagioni (2017-2021). Anche qui vince diversi titoli importanti: la FA Women’s League Cup nel 2018 ma soprattutto la Women’s Super League nel 2019, interrompendo così un digiuno di 7 anni consecutivi senza titolo nazionale per il club londinese. Un trofeo che incoraggerà la League Managers Association a assegnargli il titolo di miglior allenatore dell’anno in Inghilterra. L’Olympique Lyonnais Femminile dà il benvenuto a Joe Montemurro, 7° allenatore nella storia del club, e rimane convinto che guiderà la squadra verso nuovi successi nelle prossime stagioni", si legge sul sito dell'Olympique Lione.