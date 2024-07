Douglas Luiz, Alisha Lehmann ti segue a Torino: è fatta con la Juve Women

Adesso che è arrivata l’ufficialità per lui, è certo anche l’arrivo di lei. Con il brasiliano Douglas Luiz, infatti, approderà a Torino anche Alisha Lehmann, sua fidanzata nonché ex esterno d’attacco dell’Aston Villa. Il trasferimento alle Women, ora, è cosa fatta e qui - in realtà da qualche giorno - comincia il lavoro del direttore Stefano Braghin, in attesa che sia definita la chiusura del suo rapporto con il club inglese e che si possa, dunque, fi ssare una data per le visite mediche e le fi rme, all’ombra della Mole. Quando? Difficile dire se prima o dopo la finestra delle Nazionali, visto che la giocatrice da 28 milioni di followers attualmente si trova ancora negli Stati Uniti, al seguito della Nazionale brasiliana del fi danzato, impegnata in Copa America. E proprio in attesa della prima “convocazione” in bianconero, Lehmann si sta preparando a quella della sua Nazionale, in campo i prossimi 12 e 16 luglio per le qualifi cazioni agli Europei 2025. Competizione a cui, in realtà, la Svizzera parteciperà di diritto essendo il Paese ospitante.