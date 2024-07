Vangsgaard alla Juve Women, è ufficiale: "Ecco a chi mi ispiro"

Vangsgaard: "Messi e CR7 idoli, mi ispiro a..."

Prime dichiarazioni per Vangsgaard da calciatrice della Juventus. Si parte, ovviamente, dall'impatto col mondo bianconero e un pensiero sul movimento femminile in Italia: "Sono davvero felice di essere qui, questa è stata una giornata davvero speciale, ho ricevuto un bellissmo benvenuto. Ovviamente conoscevo già la Juventus, e quando un grande Club come questo ti chiama è sempre una grande emozione. Mi sono anche scritta con Sofie Junge Pedersen, che mi ha detto che qui c’è un clima davvero professionale, c’è un grande supporto per la squadra femminile, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Ho avuto modo di conoscere il movimento femminile italiano, e ovviamente la Juventus, che in questi anni è stata ed è una delle squadre più importanti e rappresentative, che hanno portato un grande valore nel mondo dello sport femminile".