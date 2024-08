Alisha Lehmann, debutto Juve: quando e dove vedere la prima in streaming

Alisha porta le Women in giro per il mondo

È vero, si tratta solo di un’amichevole e per di più alla fine della seconda settimana di un lavoro durissimo, ma c’è da credere che qualcosa del nuovo 3-4-3 dell’ex Pontedera si potrà già scorgere, così come alcune sue scelte sulla posizione in campo delle ragazze. Alisha “porterà” le Women in giro per tutto il mondo? Quel che è certo è che lei non lesina spazio sui suoi canali social per raccontare le giornate a Vinovo con tanto di prime foto (e tag) con le sue nuove compagne, Rosucci e Beccari le ultime in ordine di tempo. In giro per il mondo, intanto, la Juventus ci andrà letteralmente la prossima settimana, quando volerà a Louisville, in Kentucky, per partecipare al torneo “The Women’s Cup”: esordio il 9 agosto (ore 23 italiane) in semifinale contro il Colo Colo Feminino, club di Santiago del Cile ed eventuale finale il 13 agosto. Mercoledì, intanto, la Figc ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2024/2025 confermando la formula dell’ultima stagione: la Juventus, seconda nel ranking, entrerà in gioco agli ottavi in programma tra il 5 e il 7 novembre con la gara secca contro una tra Hellas Verona e Brescia. La competizione comincia il 25 agosto con il turno preliminare delle ultime quattro delle 26 squadre del ranking (10 di Serie A e 16 di Serie B): le vincenti si uniranno a quelle dalla 9ª alla 22ª posizione per i sedicesimi, previsti in gara secca domenica 8 settembre.