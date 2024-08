Alisha Lehmann, esordio con gol: "Juve, posso fare ancora meglio"

Esordio perfetto per Alisha Lehmann con la maglia della Juventus Women . Nel match amichevole contro il Servette , le bianconere si sono imposte con un netto 6 a 1, in una partita che si è incanalata sui binari giusti sin da subito. A brillare è stata l'ex Aston Villa, trovando il primo gol e dimostrando già un ottimo feeling con le compagne di squadra. La calciatrice svizzera, nell'immediato post-partita, ha fatto un suo bilancio sulla prima partita giocata con la Vecchia Signora, ripercorrendo le emozioni e gli obiettivi da centrare nel corso della stagione che è ai nastri di partenza.

Lehmann: "Un orgoglio essere alla Juve"

"Quando indossi la maglia della Juventus provi qualcosa di diverso, ti senti molto orgogliosa. Mi sento bene. Ora dobbiamo lavorare duro e prepararci per questa stagione", Lehmann ha ben chiaro il peso della maglia bianconera ed esprime tutta la sua felicità per l'ottimo esordio: "Sono davvero felice e contenta di aver disputato la mia prima partita ufficiale. Sono felice di essere qui. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, dobbiamo continuare così".

Sugli obiettivi stagionali, non ha dubbi: "Penso, come prima cosa in questo momento, a vincere più partite possibili. Posso lavorare per essere forte e mettermi in forma per iniziare questa stagione nella mia miglior versione".