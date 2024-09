Braghin e il sorteggio Champions Juve-Psg: "Paghiamo le conseguenze"

"Non è sfortuna, ma la conseguenza dei nostri risultati dell'anno scorso, di cui paghiamo oggi le conseguenze". Non utilizza giri di parole il direttore generale della Juventus Woman Stefano Braghin per commentare il sorteggio del Round 2 della Women's Champions League . Saranno le francesi del Paris Saint-Germain a contrapporsi alle bianconere nella competizione della coppa dalle grandi orecchie. Commentando questa incrocio, il dirgente della Vecchia Signora ricorda che nonostante il pronostico non sia favorevole alle italiane, il campo "ogni tanto mescola le carte del mazzo e premia il coraggio".

Le dichiarazioni di Stefano Braghin

Secondo Braghin, il Psg è una delle squadre più temibili della competizione, ma il sorteggio non è frutto della sola "sfortuna": "Sappiamo che il sorteggio nel percorso delle piazzate è sempre molto complicato, soprattutto se affrontato senza essere testa di serie. Non è sfortuna, ma la conseguenza dei nostri risultati dell'anno scorso, di cui paghiamo oggi le conseguenze. Il PSG è una squadra molto forte, che ci precede nel ranking e che proverà a giocarsi il trofeo sino al termine della competizione. Una squadra strutturata in tutti i reparti e che viene da un percorso e da un sistema dove i ricavi consentono una programmazione degli investimenti ben più corposa di quanto, per adesso, si possa fare nel nostro contesto. Non dobbiamo essere spavaldi, nè troppo remissivi: dovremo semplicemente giocare le due gare con grande umiltà e con l'obiettivo di dare, in entrambe le occasioni, il nostro meglio. Così da non avere rimpianti, se andasse male, o da regalare al nostro club una serata da ricordare - come altre nella nostra storia -, se invece andasse bene".

I pronostisci sono sfavorevoli, ma possono essere ribaltati: "Il pronostico non può che essere sfavorevole, ma per fortuna il campo ogni tanto mescola le carte del mazzo e premia il coraggio di chi non si è fermato ai pronostici: è molto difficile, ma le vittorie da sfavoriti sono sempre le più speciali. Speriamo di meritarci un'emozione così".