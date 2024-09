Juve Women, ufficiale il ritorno all'Allianz contro la Roma: ecco quando

Un grande stadio per una grande partita. Sarà l 'Allianz Stadium di Torino a ospitare, domenica 13 ottobre alle 15.30 (diretta Rai 2, RaiPlay e DAZN), il big match della sesta giornata della Serie A Femminile eBay tra Juventus e Roma . Si affronteranno le squadre che negli ultimi anni hanno dominato il calcio italiano e rappresentato la Serie A in UEFA Women's Champions League, con la Juventus che tornerà a disputare una gara interna di campionato allo Stadium a distanza di cinque anni e mezzo da Juventus- Fiorentina del 24 marzo 2019: una gara, quella tra le bianconere e le viola, che fece registrare il record di 39.027 spettatori per una partita del campionato italiano femminile.

Le parole di Federica Cappelletti

"Quella di domenica 13 ottobre sarà una straordinaria giornata per il nostro movimento - ha dichiarato la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -. Juventus-Roma all'Allianz Stadium è l'occasione per mostrare ancora una volta al mondo il nostro prodotto, con la sfida tra due club che hanno scritto la storia della Serie A femminile e continuano a essere ambasciatori del calcio italiano in Europa. Le calciatrici e il nostro campionato meritano grandi stadi, e sono convinta che Juventus-Roma sarà anche l'occasione per tante famiglie di avvicinarsi al calcio femminile e vivere una domenica indimenticabile".