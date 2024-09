Juve, impresa pazzesca in Champions: 3-1 pesantissimo alle favorite del Psg

La Juve Women parte con il piede sull'acceleratore nel secondo turno preliminare della Women’s Champions League. Le bianconere superano 3-1 il Psg nel match d'andata allo Stadio Pozzo di Biella. Protagoniste del match Vanngsgaard , Cantore e Benninson , autrici dei gol contro le parigine. Vano il momentaneo pareggio di Samoura . Il 26 settembre è previsto il match di ritorno con la squadra di Canzi che dovrà difendere il vantaggio per accedere alla fase a gironi della competizione. Ma in tribuna c'era anche uno spettatore speciale.

Douglas Luiz in panchina per Juve-Psg Women

Tra i tifosi per la sfida di Champions League tra la Juve Women e il Psg era presente anche Douglas Luiz (qui le foto), fidanzato di Alisha Lehmann, calciatrice bianconera arrivata a Torino insieme al brasiliano. La svizzera non ha preso parte al match, che ha vissuto dalla panchina per tutti e novanata i minuti di gioco. Le bianconere hanno espresso però un buon calcio e tanti passi in avanti, dopo la grande partenza anche nella Serie A femminile.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE