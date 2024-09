Diretta Lazio-Juventus Women ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juve Women di Canzi vuole continuare il suo perfetto inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Le bianconere arrivano infatti dal 3-1 casalingo inflitto al Psg e sono ancora a punteggio pieno in campionato dopo due giornate. Nella partita odierna affronteranno in trasferta la Lazio che cerca ancora la prima vittoria, ma che è rimasta imbattuta nelle prime uscite stagionali.

Dove vedere Lazio-Juve Women: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match è previsto per le 15 al Lazio Training Center di Formello a Roma. La sfida tra biancocelesti e bianconeri, valida per la 3ª giornata di Serie A femminile, sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming su Dazn.

Lazio-Juve Women, le probabili formazioni

LAZIO WOMEN (5-3-2): Cetinja; Oliviero, Mancuso, Connolly, D’Auria, Belloumou; Castiello, Eriksen, Goldoni; Le Bihan, Piemonte. Allenatore: Grassadonia.

JUVENTUS WOMEN (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bergamaschi, Caruso, Bennison, Krumblegel; Cantore, Vangsgaard, Beccari. Allenatore: Canzi.