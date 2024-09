Vangsgaard: "Juve Women, così si (ri)batte il Psg! Il segreto dell'esultanza con Girelli..."

Quando le riveli che a Vinovo c’è chi dice che mai si era vista una giocatrice forte come lei da quelle parti, si imbarazza. Perché ad Amalie Vangsgaard , attaccante danese classe 1996, piace più esprimersi dentro l’area di rigore che non a parole. È arrivata in estate, nella trattativa con cui la Juve ha definito anche l’acquisto definitivo di Calligaris e il trasferimento di Echegini. Il tutto, proprio con il Psg , battuto 3-1 mercoledì a Biella e avversario di nuovo domani, per un ritorno da dentro fuori.

Amalie Vangsgaard, vi aspettavate di essere così dominanti contro una potenza come il Psg? «Conosco molto bene il Psg e il loro grande potenziale. Ma devo ammettere che noi siamo scese in campo molto determinate e siamo riuscite a dare il massimo contro un avversario di quello spessore».

Quello di mercoledì per lei è stato il classico gol dell’ex, ma ha esultato con grande gioia. «Nutro grande rispetto per il club, per le giocatrici e per lo staff francesi, ma per me è stato il primo gol in Champions League con la maglia della Juventus e quindi era giusto celebrarlo con quel tipo di esultanza».

Ecco, a proposito della sua esultanza: cosa significa il gesto condiviso con Girelli? Sembra che mescoliate qualcosa… «Tutti pensano che sia una cosa creativa, “pensata”. Ma in realtà è solo il risultato di un gioco tra di noi: le ho raccontato che non mi piace cucinare e lei si è resa disponibile a farlo per me, ma solo se avessi avuto il coraggio di esultare così, mescolando simbolicamente qualcosa, in caso di gol contro il Psg».

Quindi Cristiana dovrà mettersi ai fornelli: che piatto le piacerebbe mangiare? «Non ne ho ancora uno preferito, ma sicuramente uno dei grandi classici italiani».

Ha sentito qualcuna delle sue ex compagne del Psg prima o dopo il match? «Dopo un anno e mezzo passato a Parigi ho tantissime amicizie molto strette e quindi ho sentito tante compagne augurando loro il meglio, e loro a me, e dicendo che mi dispiace che questa sfida sia arrivata così presto e non, per esempio, nella fase a gironi. E con Lieke Martens, che in questo momento è in attesa di un bambino, non abbiamo parlato solo di calcio!».

Qual è la cosa a cui dovrete fare più attenzione domani? «Sarà fondamentale avere un approccio mentale forte, molto passerà da questo».

Qual è l’arma segreta che il Psg può tirare fuori e che non abbiamo visto a Biella? «Il Psg non ha un’arma segreta perché il suo valore è sotto gli occhi di tutti, è un gruppo abituato alla pressione e a disputare questi grandi match, gioca la Champions da tanti anni e nell’ultima stagione è arrivato in semifinale. Siamo ben coscienti di quello che possono mettere in campo».