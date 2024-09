Juventus Women, impresa in Champions: spazzato via il Psg anche a Parigi!

Juventus subito avanti con la zampata della bomber, al sesto gol nelle ultime sei gare, e partita subito in salita per le padroni di casa, costrette a fare tre gol per pareggiare i conti. Ne arriva uno, su rigore, ad inizio ripresa, ma la partita resta in equilibrio e anzi, dopo un palo preso dalla Bergamaschi, è Bonansea a infilare la rete decisiva dopo essere entrata dalla panchina e a sigillare un capolavoro sportivo.