Del Piero-Juventus, atto secondo: la figlia Dorotea giocherà nelle Women U17

TORINO - "Del Piero torna alla Juventus" . Una frase del genere potrebbe scuotere gli animi dei più affezionati tifosi bianconeri, che da anni sognano il coinvolgimento di Alex nei quadri dirigenziali. Pertanto, è bene venire subito al nocciolo della questione, dissipando i dubbi e non alimentando false speranze. Parliamo di sua figlia Dorotea , anch'ella di professione calciatrice, che militerà nella formazione Under 17 delle Women.

Chi è Dorotea Del Piero

Dorotea è nata il 4 maggio 2009 ed è cresciuta a Los Angeles, dove ha iniziato a tirare i primi calci al pallone nella società fondata da papà Alex, l'ADP10. Mamma Sonia da anni pubblica sovente su Instagram dei video con le prodezze della giovane, messasi in luce in numerosi tornei negli States dove, è bene sottolineare, il calcio - a livello femminile - è forse la massima espressione mondiale. In particolare, un filmato fece il giro del mondo soltanto pochi anni fa, in cui si vedeva una piccola Dorotea partire palla al piede da centrocampo, scartare un coetaneo, avvicinarsi all'area di rigore avversaria e beffare il portiere con un destro pennellato che fece gridare "buon sangue non mente". Era il 2020 e ci si chiedeva se un giorno la Juventus Women avrebbe avuto una Del Piero in rosa. Ora, al netto di un 'apprendistato' nelle formazioni giovanili, la possibilità è più concreta che mai...

